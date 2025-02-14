[ドバイ １３日 ロイター] - サウジアラビア財務省が１３日に発表した２０２４年の財政収支は１１５６億２５００万リヤル（３０８億３０００万ドル）の赤字だった。総支出は前年比６％増、原油収入は７５６６億リヤルに増加した。同国は世界最大の石油輸出国だが、経済改革戦略「ビジョン２０３０」実現に向け数千億ドルを投入し、石油減産と価格下落が歳入を直撃する中でも歳出を増やしている。このため、政府は２４年の赤字