Michael S. Derby[１３日 ロイター] - 米ニューヨーク連銀が１３日発表した２０２４年第４・四半期の家計債務・信用統計によると、米国の家計債務残高は前期比０．５％増の１８兆０４００億ドルとなり、新型コロナウイルス流行前の１９年第４・四半期と比べると３兆９０００億ドル増加した。ニューヨーク連銀は「消費者の家計負債状況は安定的な残高と住宅ローンの堅調なパフォーマンスにけん引され、かなり良い状態にある」と