あぐりの丘リゾートでは、長崎県壱岐島で生まれたクラフトビールと地元に大人気の式見かまぼこのセットを、宿泊者限定で2025年2月5日(水)より販売中です。 あぐりの丘リゾート「長崎クラフトビール＆式見かまぼこセット」  期間 ：2025年2月5日(水)〜通年時間 ：15:00〜21:00(※ご希望時間にお部屋にお届けします)料金 ：Aセット：クラフトビール1本＆かまぼこ2枚分1,200円(消費税込)Bセット：クラフトビー