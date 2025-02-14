【サンパウロ共同】アルゼンチンの国家統計院は13日、2025年1月のインフレ率は前年同月比84.5％だったと発表した。100％を下回ったのは23年1月以来で2年ぶり。24年12月は117.8％で、縮小は9カ月連続となった。ミレイ大統領が就任した23年12月は200％を超えていたが、通貨の切り下げや厳しい緊縮政策を打ち出して徐々に改善。経済を苦しめてきた高インフレ脱却への道筋が見えつつある。カプト経済相は13日、X（旧ツイッター）で