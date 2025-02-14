チャットボットに機密情報を出力させたり、悪意のあるアクションを実行させたりするために用いられるのが、間接プロンプトインジェクションです。セキュリティ研究者のヨハン・レーバーガー氏は新たに、間接プロンプトインジェクション攻撃によってGoogleのAI「Gemini」の長期メモリーをハッキングする方法を編み出し、公開しています。Hacking Gemini's Memory with Prompt Injection and Delayed Tool Invocation · Embrace