「ボクシング・ＷＢＣ世界バンタム級タイトルマッチ」（２４日、有明アリーナ）ＷＢＣ世界バンタム級王者の中谷潤人（２７）＝Ｍ・Ｔ＝に挑戦する同級６位のダビド・クエジャル（２３）＝メキシコ＝が１４日、成田空港着の航空機で来日した。家族や陣営のトレーナー、マネージャーなど総勢２０人弱の一行を伴ったが、クエジャル本人だけ空港でロストバゲージ（荷物紛失）に見舞われるまさかのアクシデントがあった。午前６時