旭化成ホームズは2月12日、「首都圏における戸建住宅の全館空調満足度調査」の結果を発表。調査は2024年10月8日〜15日、10年以内に戸建を新築した首都圏在住の30〜79歳男女973名(全館空調237名、個別エアコン空調736名)を対象にWEBで行われた。温熱環境に対する満足度(項目別)はじめに、年間を通した家全体の温熱環境(あたたかさ、涼しさ)に対する満足度を聞いたところ、「大変満足」「満足」と回答した人の割合は、個別エアコンが