¥ì¥Ã¥É¥½¥Ã¥¯¥¹¤¬¥¢¥¹¥È¥í¥º¤«¤éFA¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤¿¥¢¥ì¥Ã¥¯¥¹¡¦¥Ö¥ì¥°¥Þ¥óÆâÌî¼ê¡Ê30¡Ë¤È·ÀÌó¤·¤¿¤³¤È¤Ç¡¢¥Á¡¼¥à¤ÎÆâÌî¤ÎÉÛ¿Ø¤Ë¤É¤Î¤è¤¦¤Ê±Æ¶Á¤òÍ¿¤¨¤ë¤Î¤«¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¡¢Âç¥ê¡¼¥°¸ø¼°¥µ¥¤¥È¤¬13Æü¡ÊÆüËÜ»þ´Ö14Æü¡Ë¤Þ¤Ç¤ËÊó¤¸¤Æ¤¤¤ë¡£1¤Ä¤Î¥¢¥¤¥Ç¥¢¤Ï¥Ö¥ì¥°¥Þ¥ó¤¬ÆóÎÝ¤ò¼é¤ë¤³¤È¡£¥Ö¥ì¥°¥Þ¥ó¤Ï¥­¥ã¥ê¥¢¤Î¤Û¤È¤ó¤É¤ò»°ÎÝ¼ê¤È¤·¤Æ¥×¥ì¡¼¤·¡¢24Ç¯¤Ë¤Ï¥´¡¼¥ë¥É¥°¥é¥Ö¾Þ¤ò¼õ¾Þ¤·¤¿¡£¤·¤«¤·¡¢¥ì¥Ã¥É¥½¥Ã¥¯¥¹¤Ë¤Ï¼çË¤¥é¥Õ¥¡¥¨¥ë¡¦¥Ç¥£¥Ð¡¼