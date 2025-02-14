１４日午前８時４０分頃、ＪＲ宇都宮線の東大宮〜蓮田駅間で人身事故が発生した。この影響で、同線の東京―宇都宮駅間と、湘南新宿ラインの新宿以北のいずれも上下線で一時運転を見合わせたが午前１０時１５分頃、全線で運転を再開した。