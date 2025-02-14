フォーサイドに大口の投資資金が流入、気配値のまま一気に株価水準を切り上げている。同社はクレーンゲーム機用景品の製作・販売を主力に、Ｗｅｂマガジンや人工知能（ＡＩ）関連分野にも参入している。１３日取引終了後に発表した２５年１２月期の業績予想は営業利益が前期比２．９倍の１億４３００万円と大幅な伸びを見込んでおり、これを手掛かり材料に株価を急動意させた。前日終値時点で２００円を下回る