ｙｕｔｏｒｉが反発している。同社は１３日取引終了後、２５年３月期通期の連結業績予想を修正。営業利益の見通しは従来の５億円から６億７０００万円（前期は四半期連結財務諸表を作成していないため比較なし）に引き上げた。 売上高の予想も７０億円から８０億円に上方修正。実店舗での販売を中心に好調に推移していることが主な要因だとしている。 出所：MINKABU PRESS