Ｌａｂｏｒｏ．ＡＩは急伸。１３日取引終了後に１０～１２月期単独決算を発表。売上高は前年同期比５３．１％増の５億１３００万円、営業利益は同６．４倍の１億２１００万円だった。堅調な顧客のＤＸ投資需要を捉え新規顧客を獲得したほか、既存顧客との継続プロジェクトや新たなテーマでのプロジェクトの獲得も進捗した。好調な決算内容を好感した買いが集まっている。 出所：MINKABU PRESS