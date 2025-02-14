ＰＫＳＨＡＴｅｃｈｎｏｌｏｇｙはストップ高。１３日取引終了後に１０～１２月期連結決算を発表し、売上高は前年同期比２５．９％増の４８億６４００万円、純利益は同２．６倍の１３億９５００万円と急拡大。これを好感した買いが膨らんでいる。 生成ＡＩの出現に伴って同社の強みである自然言語処理技術の適応範囲が拡張し、パートナー企業からのニーズに対応したアルゴリズムソフトウエアの研