低温と大雪に関する早期天候情報（中国地方） 【写真を見る】早期天候情報中国地方は19日以降かなりの低温と大雪予報平均気温平年差-2.4℃以下・降雪量311％以上今後寒波は1週間程度停滞も気象庁 広島地方気象台発表 中国地方２月１９日頃からかなりの低温 かなりの低温の基準：５日間平均気温平年差－２．４℃以下 山陰２月１９日頃から大雪 大雪の基準：５日間降雪量平年比３１１％以上 中