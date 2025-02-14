全米で大ヒットを続ける国民的恋愛リアリティショー『ザ・バチェラー（原題）』のシーズン22〜25が、DMM.comが運営する動画配信サービス「DMM TV」で本日（14日）より見放題独占配信開始。見放題一挙配信は日本で初となる。【画像】『バチェラー・アメリカ』場面写真同サービスでは『バチェラー・アメリカ』の邦題で、シーズン22〜25を「傷心のキス名人・プロレーサーアリー篇」「イケメンチェリー・元プロアメフト選手コ