フローレンス・ピューと、アンドリュー・ガーフィールドが共演、A24が北米配給権を獲得したラブストーリー『We Live in Time(原題)』が、邦題を『We Live in Timeこの時を生きて』として、6月6日より日本公開されることが決定。予告編とポスタービジュアルが解禁された。【動画】一瞬一瞬を大切に生きる2人の姿が映し出される『We Live in Timeこの時を生きて』予告編本作は、アカデミー賞(R)作品賞にノミネートされた