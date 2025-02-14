京都・宇治の伊藤久右衛門が運営する「伊藤久右衛門茶房」の季節限定パフェに、「梅の抹茶パフェ」が期間限定で登場。約2週間限定で販売される本商品、梅ゼリーやお抹茶餡を包んだ梅の上生菓子をあしらい、抹茶ゼリーや抹茶アイス、寒天といった和素材だけでなく、梅あん、梅ピューレ、クラッシュ梅ゼリーなど、食べ進めるごとに様々な梅が顔を覗かせる、梅づくしの宇治抹茶パフェとなっています。梅ピューレとクラッシュ梅ゼリー