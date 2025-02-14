どでかい穴である。【もっと読む】ソフトバンク上沢直之が語った「挫折で得たもの」 移籍めぐる“炎上”についての質問に「それは…」ソフトバンクはオフに正捕手の甲斐拓也（32）が巨人にFA移籍。「甲斐1強」から「捕手戦国時代」に突入した。主な候補はキャンプで一軍相当のA組にいる3人。2019年ドラ2で6年目の海野隆司（27）、15年ドラ3で10年目の谷川原健太（27）、18年育成1位で7年目の渡邉陸（24）だ。高谷裕亮バッ