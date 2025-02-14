お笑いコンビ「蛙亭」のイワクラ（34）が14日までに、自身のインスタグラムを更新。人気お笑い芸人らとの新年会の様子を披露した。「ゆずるさんが新年会を開いてくださった大爆笑しまくって元気出た尊い時間だったぜ、、、」と書き出し、自身やお笑いコンビ「アインシュタイン」河井ゆずる、「ニューヨーク」嶋佐和也、「見取り図」盛山晋太郎、「令和ロマン」高比良くるまらが飲食店で集うショットをアップ。「敬語忘