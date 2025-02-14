俳優の黒川芽以（37）が2月14日、自身のインスタグラムを更新。第3子男児を出産したことを報告した。【写真あり】かわいい！37歳・黒川芽以が第3子男児を出産黒川は「ご報告」とし、「先日、無事に第三子を出産致しました」と報告。子どもの顔写真をアップで紹介した。続けて「男の子3人。自然に肝っ玉母ちゃんになりそうです」とコメント。「この奇跡と貴重な経験を大切にして、人としても、深く味濃くなっていきたいです」