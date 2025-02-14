「Broken Rage」(C) 2025 Amazon Content Services LLC or its Affiliates. ブラックジョークやバイオレンス描写満載の独自の視点で本能寺の変を映画化した「首」(2023年)も記憶に新しい北野武監督。世界的に評価される巨匠が改めてその才能を世に知らしめたのが、日本の配信映画として初めて「ベネチア国際映画祭」のアウト・オブ・コンペティション部門に正式出品された「Broken Rage」だ。 前半と後半で同じ話を異なるテイ