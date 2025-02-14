低温と大雪に関する早期天候情報（東海地方） 【写真を見る】早期天候情報東海地方は19日以降かなりの低温と大雪予報今後平均気温平年差-2.6℃以下・降雪量219％以上も寒波の停滞帯にも警戒気象庁発表 名古屋地方気象台発表 東海地方２月１９日頃からかなりの低温 かなりの低温の基準：５日間平均気温平年差－２．６℃以下 岐阜県山間部２月１９日頃から大雪 大雪の基準：５日間降雪量平年比２