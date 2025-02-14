福岡市交通局によると、14日午前8時13分ごろ、市営地下鉄七隈線賀茂駅で車両不具合は発生した。この影響で同8時半現在、同線の全線で遅れが出ている。同10時12分現在、地下鉄七隈線のダイヤは通常運行となった。