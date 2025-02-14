Andrew GrayLili BayerPhil StewartIdrees Ali[ブリュッセル １３日 ロイター] - ヘグセス米国防長官は１３日、ウクライナ戦争を巡る米国の対ロシア交渉戦略に対する批判を一蹴した。また、欧州はその防衛責任を米国に担わせるべきではないと警告した。ブリュッセルの北大西洋条約機構（ＮＡＴＯ）本部で記者会見し、「トランプ大統領は米国を『カモ』にするようなことは誰にも許さない」と強調し、欧州大陸の防衛は欧