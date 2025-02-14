6男7女・15人の大家族「うるしやま家」の母親・佳月さん（47）が13日、Instagramのストーリーズを更新。「＃茶色弁当」とハッシュタグを付けたお弁当を公開した。【映像】「うるしやま家」の子どもたち＆母親が作った家族15人分のお弁当これまでにも仕事終わりに30分で作った14人分のつけ麺や、15人分のお弁当などをSNSで紹介している料理上手な佳月さん。「15人分は尊敬」「ママさんの作る料理は愛情たっぷり感じます」などの