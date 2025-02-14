【SVリーグ】サントリーサンバーズ大阪 2−3 ウルフドッグス名古屋（2月8日・男子第15節）【映像】「背走しながら」あり得ないレシーブの瞬間最後まであきらめないリベロが魅せた執念のプレー。場外まで背走して看板に激突しそうになりながらもワンハンドレシーブで味方に繋いだあり得ないシーン。「返せるか？返ってきた！」と実況が大興奮。会場からも大きな拍手が起こった。大同生命SVリーグの男子第15節で、サントリーサン