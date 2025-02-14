能登半島地震を受けて、政府は国による災害対応の強化や被災者支援の充実を図るため、現行の災害対策基本法などを一部改正する法案を閣議決定しました。去年の元日に発生した能登半島地震を受けて、政府の有識者検討会は将来の災害に備えた対応について議論を行い、去年11月、報告書をまとめました。報告書を踏まえて政府は14日、国による地方公共団体への支援体制の強化や、被災者に対する福祉面での支援の充実を柱とした災