あのイーロン・マスク氏の「社員を半分にしろ」という命令に敢然と立ち向かった日本人に話を聞いた（写真：© 2025 Bloomberg Finance LP）ベストセラーとなったリクルート創業者・江副浩正の評伝『起業の天才！』の著者・大西康之氏が、リクルート出身者の強さの秘密に迫る。前編：｢元リク｣が日本サッカーを史上最強にした理由イーロン･マスクの「社員を半分に」に抵抗さまざまな業界で活躍するリクルート出身者（元リク）の