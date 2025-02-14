低温と大雪に関する早期天候情報（北陸地方） 【写真を見る】早期天候情報北陸地方は19日以降かなりの低温と大雪予報5日間平均気温平年差-2.7℃以下・降雪量平年比237％以上寒波は1週間程度停滞か気象庁 新潟地方気象台発表 北陸地方２月１９日頃からかなりの低温 かなりの低温の基準：５日間平均気温平年差－２．７℃以下 北陸地方２月１９日頃から大雪 大雪の基準：５日間降雪量平年比２３７