14日8時48分、JPX日経インデックス400先物期近2025年3月限は前日清算値比15ポイント安の2万5050ポイントで寄り付いた。前日のJPX日経インデックス400の現物終値2万5019.38ポイントに対しては30.62ポイント高。 株探ニュース