Photo: Artem Golub / Gizmodo US 3年後なら課題は解決…？スマートグラスとかAR/XRグラスは、いまMetaが力を入れて、ある程度の成功も収めているようです。あとSamsung（サムスン）も新製品投入に意欲的ですけど、Apple（アップル）には複雑な事情があるようですね。計画は右往左往？空間コンピュータなるVRヘッドグラスの「Apple Vision Pro」は、見た目こそゴツいものの、なかなかの完成