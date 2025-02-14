【フロリダ州サラソタ１３日（日本時間１４日）発】オリオールズに移籍した菅野智之投手（３５＝前巨人）はビザの取得が遅れ、この日から始まったバッテリー陣のキャンプに姿を見せなかった。マイク・エライアスＧＭが「菅野は東京でビザを取得しているところで、２４時間以内に出国し、今週末にもここに着くと思う」と説明した。ブランドン・ハイド監督も菅野と契約の前後に１度ずつリモートで「ミーティングは行った」と話した