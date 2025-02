Googleは2月12日(米国時間)、「New digital protections for kids, teens and parents」において、未成年者保護のためAI(Artificial Intelligence)を使用した年齢推定モデルのテストを開始すると発表した。18歳未満のユーザーを検出し、プラットフォーム全体で年齢に適した体験を提供できるようにするという。New digital protections for kids, teens and parents.