東京市場ピボット分析（新興国通貨） ランド円 終値8.26高値8.37安値8.23 8.48ハイブレイク 8.43抵抗2 8.34抵抗1 8.29ピボット 8.20支持1 8.15支持2 8.06ローブレイク シンガポールドル円 終値113.73高値114.53安値113.53 115.33ハイブレイク 114.93抵抗2 114.33抵抗1 113.93ピボット 113.33支持1 112.93支持2 112.33ローブレイク 香港ドル