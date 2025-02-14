東京市場ピボット分析（資源国通貨） オージードル 終値0.6317高値0.6323安値0.6255 0.6410ハイブレイク 0.6366抵抗2 0.6342抵抗1 0.6298ピボット 0.6274支持1 0.6230支持2 0.6206ローブレイク キーウィドル 終値0.5677高値0.5680安値0.5623 0.5754ハイブレイク 0.5717抵抗2 0.5697抵抗1 0.5660ピボット 0.5640支持1 0.5603支持2 0.5583