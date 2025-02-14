[2.13 EL決勝トーナメントプレーオフ AZ 4-1 ガラタサライ]UEFAヨーロッパリーグ(EL)は13日、決勝トーナメントプレーオフ第1戦を各地で行い、DF毎熊晟矢所属のAZ(オランダ)がガラタサライ(トルコ)を4-1で破った。右サイドバックで先発した毎熊は、1-1で迎えた前半36分に決勝点につながるPKを獲得するなど、ホームでの3点リード獲得に大きく貢献した。リーグフェーズ19位でプレーオフに回ったAZは、同14位のガラタサライと対戦