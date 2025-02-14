・ＮＹ原油先物期近（ＷＴＩ） １バレル＝７１．２９ドル（－０．０８ドル） ・ＮＹ金先物期近（ＣＯＭＥＸ） １トロイオンス＝２９４５．４ドル（＋１６．７ドル） ・ＮＹ銀先物期近（ＣＯＭＥＸ） １トロイオンス＝３２６５．０セント（－４．５セント） ・シカゴ小麦先物期近 １ブッシェル＝５７７．７５セント（＋３．５０セント） ・シカゴコーン先物期近 １ブッシェル＝４９３．５０セ