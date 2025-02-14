¿·NISA¤¬¥¹¥¿¡¼¥È¤·¤Æ2Ç¯ÌÜ¤ËÆþ¤ë¡£³ô²Á¤¬·øÄ´¤Ê¤È¤­¤Ë¤Ï»ñ»º¤â½çÄ´¤ËÁý¤¨¤ëÅê»ñ¤À¤¬¡¢ÎÉ¤¤¤È¤­¤Ð¤«¤ê¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¤Î¤¬³ô²Á¡£¿·NISA¤ÇÅê»ñ¤ò»Ï¤á¤¿¥Ó¥®¥Ê¡¼¤Ï¡¢2Ç¯ÌÜ¤ò·Þ¤¨¡¢¤É¤ó¤Ê¤È¤³¤í¤ËÃí°Õ¤¬É¬Í×¤Ê¤Î¤«¡£FP¶¶ËÜ³¨Èþ¤µ¤ó¤¬¡¢¼«¿È¤Î¼ºÇÔÃÌ¤ò¤â¤È¤Ë¥¢¥É¥Ð¥¤¥¹¤¹¤ë¡½¡½¡£¼Ì¿¿¡áiStock.com¡¿primeimages¢¨¼Ì¿¿¤Ï¥¤¥á¡¼¥¸¤Ç¤¹ - ¼Ì¿¿¡áiStock.com¡¿primeimages¢£Ë½Íî¤·¤¿¤È¤­¿Í¤Ï¤É¤¦Æ°¤¯¤«2025Ç¯¤¬¥¹¥¿¡¼¥È¤·¤Þ¤·¤¿¡£¿·NISA¤«¤éÅê»ñ¤ò