お肉少なめでもおなかが膨らむ少ないお肉でおなかが膨らむ、高野豆腐を使ったかさましレシピをご紹介します。味がしみこみやすい高野豆腐だから、ごはんが進むこと間違いなし！味付けバリエが豊富濃いめの味付けがオススメです。しっかり味で、ごはんをたっぷりたべて、さらに満足感をアップしちゃいましょう。定番の甘辛味や、ケチャップ＆ウスターソース、など、好みの味付けが見つかるはず！定番の甘辛味つけこうや豆腐の豚肉巻