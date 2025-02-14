― ダウは342ドル高と反発、トランプ米大統領の関税政策に対する警戒感が後退し買い優勢 ― ＮＹダウ 44711.43 ( +342.87 ) Ｓ＆Ｐ500 6115.07 ( +63.10 ) ＮＡＳＤＡＱ 19945.64 ( +295.69 ) 米10年債利回り4.522 ( -0.106 ) ＮＹ(WTI)原油 71.29 ( -0.08 ) ＮＹ金 2945.4 ( +16.7 ) ＶＩＸ指数15.10 ( -0.79 ) シカゴ日経225先物 (円建て)39480 ( +40 )