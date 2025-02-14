○経済統計・イベントなど ０８：５０日・対外対内証券売買契約等の状況 １０：２０日・３カ月物国庫短期証券の入札 １０：３０日・５年物国債の入札 １９：００ユーロ・ＧＤＰ（域内総生産，改定値） ２２：３０米・小売売上高 ２２：３０米・輸出入物価指数 ２３：１５米・鉱工業生産 ２３：１５米・設備稼働率 ※日・株価指数オプションの特別清算指数（ＳＱ）算出 ※日・閣議 ○決算発表