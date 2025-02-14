長年にわたって舞台や映画、テレビで活躍を続けている60代の俳優。年を重ねるごとに大人としての色気や深みが増し、それが声にも現れている人は多いですよね。そこで今回は、声がかっこいいと思う60代の男性俳優は誰なのかについてアンケートを行い、ランキングにしてみました。3位豊川悦司2位阿部寛1位？？？⇒全てのランキング結果を見たい方はこちら！3位は「豊川悦司」！2024年公開の映画『インフィニティ・プール』の予