【韓国】 雇用統計（1月）08:00 予想3.3%前回3.7%（失業率) 【シンガポール】 実質ＧＤＰ（確報値）（2024年 第4四半期）09:00 予想4.3%前回4.3%（前年比) 【ユーロ圏】 ユーロ圏実質ＧＤＰ（改定値）（2024年 第4四半期）19:00 予想0.0%前回0.0%（前期比) 予想0.9%前回0.9%（前年比) 【米国】 小売売上高（1月）22:30 予想-0.2%前回0.4%（前月比) 予想0.3%