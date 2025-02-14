ヒップホップグループ「NITRO MICROPHONE UNDERGROUND」（ニトロ・マイクロフォン・アンダーグラウンド）が14日までに公式X（旧ツイッター）を通じて、メンバーのBIGZAM（ビグザム）が麻薬取締法違反の疑いで、逮捕・起訴されたと発表した。「有限会社ナイトリッチ」名義で書面をアップし、「一部報道にもあります通り、メンバーのBIGZAMは厚生労働省関東信越厚生局麻薬取締部による麻薬取締法違反の疑いで、逮捕・起訴されました