■ 昨年来高値を更新した銘柄 (銘柄コード) 銘柄 市場 [ 終値 | 前日比 | 高値 ] (1326) ＳＰＤＲ 東証ETF [ 41,480.0 | +490.0 | 41,640.0 ] (1328) 野村金連動 東証ETF [ 10,915.0 | +125.0 | 10,960.0 ] (1384) ホクリヨウ 東証スタンダード [ 1,450.0 | +93.0 | 1,479.0 ] (140A) ｉＦ米債先ベ 東証ET