＜02月13日の5日・25日移動平均線デッドクロス銘柄＞ (銘柄コード) 銘柄市場[ 終値 | 前日比 ] (1343) 野村ＲＥＩＴ 東証ETF [ 1,799.0 | +0.58% ] (1429) 日本アクア 東証プライム [ 724.0 | -1.36% ] (1692) ＷＴアルミ 東証ETF [ 529.0 | -0.35% ] (1892) 徳倉建 名証メイン [ 4,715.0 | -2.78% ] (2098)