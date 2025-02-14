＜02月13日の25日・75日移動平均線ゴールデンクロス銘柄＞ (銘柄コード) 銘柄市場[ 終値 | 前日比 ] (135A) ヴレインＳ 東証グロース [ 2,378.0 | +0.12% ] (1673) ＷＴ銀 東証ETF [ 4,568.0 | +1.71% ] (1944) きんでん 東証プライム [ 3,245.0 | +1.56% ] (2033) コスピブル 東証ETN [ 10,525.0 &