Ê¿È«·¼»Ë¤Î2025¥·¡¼¥º¥óJ2¥×¥ì¥Ó¥å¡¼ÃíÌÜ¥Á¡¼¥àÊÔÆüËÜ¶þ»Ø¤Î¥µ¥Ã¥«¡¼¥Þ¥Ë¥¢¤ÇJ2¥¦¥©¥Ã¥Á¥ã¡¼¤È¤·¤ÆÃÎ¤é¤ì¤ëÊ¿È«·¼»Ë¤µ¤ó¤Ë¡¢º£Ç¯¤âJ2¥ê¡¼¥°¤Î¸«¤É¤³¤í¤ÈÃíÌÜ¥Á¡¼¥à¤ò¶µ¤¨¤Æ¤â¤é¤Ã¤¿¡£¡Ö¤«¤Ê¤êº®Àï¤Ë¤Ê¤ë¡×¤ÈÆÉ¤àÊ¿È«¤µ¤ó¤À¤¬¡¢¤½¤Î¤Ê¤«¤Ç¸«¤Æ¤ª¤¯¤Ù¤­¥Á¡¼¥à¤È¤Ï¡©º£µ¨¤âÂçË½¤ì¤·¤½¤¦¤Ê£Ö¡¦¥Õ¥¡¡¼¥ì¥óÄ¹ºê¤Î¥Þ¥Æ¥¦¥¹¡¦¥¸¥§¥º¥¹photo by Getty Images¡ÚÆ°²è¤Ç¸«¤ë¡ÛÊ¿È«·¼»Ë¤Î2025J2ÂçÅ¸Ë¾¡ªÃíÌÜ¥Á¡¼¥à¤Ï¤³¤³¤À¡ª¢­¢­¢­¡ÚÀä