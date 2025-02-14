大阪ダービーでのデビューが期待されるスーパールーキー名和田まだ初々しさが残る18歳がJ1ガンバ大阪にやってきた。神村学園高校から加入したスーパールーキーMF名和田我空。高校生離れしたテクニック、高いキックの精度、即戦力が期待される名和田は何より目の奥にある熱い炎を絶やさない。芯をもった新人の素顔に迫った。（取材・文＝FOOTBALL ZONE編集部・小杉舞／全2回の1回目）◇◇◇生まれた時からサ