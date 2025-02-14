中国企業が新たにリリースした高性能AI「DeepSeek（ディープシーク）」。当初、少ない半導体と開発費、短期間での開発という驚異的な成果で世界を驚かせた。しかし、その実態に多くの疑問の声が上がり始めている。前回記事〈“中国のお家芸”はついにここまで…《パクリ疑惑のDeepSeek》CIAとMI6が暴いた「深刻なウソ」〉では詳細を解説している。後編では、セキュリティや国際情勢に詳しいジャーナリストの山田敏弘氏がDeepSeekの